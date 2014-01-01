Предупреждения

Уберите замятую бумагу из обходного лотка. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Откройте лоток 2 и удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Откройте лоток 1 и заднюю крышку, затем удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Выключите принтер, затем включите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.

Проверьте настройки прокси-сервера, затем измените имя пользователя/пароль в случае, если они неверны.

“Изм.(название лотка)на уст.:”

Размер бумаги в лотке не соответствует размеру, указанному в драйвере принтера.