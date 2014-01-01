Предупреждения

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Сообщение
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Причина
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Способ устранения
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"(A1) Удал.застр.бум. из лот.Отк.и зак. перед.кр."
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Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из блока подачи бумаги.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(A2) Откройте переднюю крышку и удал.б удал.бум."
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Уберите замятую бумагу из обходного лотка. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(B) Откройте переднюю крышку и удал.б ."
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Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из внутреннего блока подачи бумаги.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(B) (C) Откр.перед./задн. крыш.и удалите замят.б."
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Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из внутреннего блока подачи бумаги.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(Y1) Уд. Зам.в лотке2. Откр.и закр. перед.кр."
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Откройте лоток 2 и удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(Z1) Откройте заднюю крышку и удал. замят.б."
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Откройте заднюю крышку и удалите замятую бумагу из блока двусторонней печати.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"(Z2) От. зад.кр./Л.1 и уд.бум.Отк.и зак. перед.кр."
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Откройте лоток 1 и заднюю крышку, затем удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.
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Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.
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"Тонер почти закончился."
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Принт-картридж почти пуст.
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Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.
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"Добавьте тонер. Замените картр.тонера"
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Закончился тонер. Замените принт-картридж.
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Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.
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“Не удалось обн.серт.@Remote”
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Не удалось обновить сертификат @Remote.
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Выключите принтер, затем включите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.
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“Невозм.соедин.=>Серв.соед. Пров.польз.прокси/пар.”
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Неверное имя прокси-пользователя или пароль.
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Проверьте настройки прокси-сервера, затем измените имя пользователя/пароль в случае, если они неверны.
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“Изм.(название лотка)на уст.:”
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Размер бумаги в лотке не соответствует размеру, указанному в драйвере принтера.
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Нажмите [Измен.] для изменения формата и типа бумаги лотка, как показано на экране, затем выполните загрузку соответствующей бумаги в лоток. Или нажмите [Сбр.зад.] для сброса задания или [Податчик формы] для принудительной печати с указанием другого лотка.
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"Крышка откр. Пож.закр.указ. крышку ."
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Открыта крышка принтера.
|
Закройте крышку, указанную на панели управления.
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“Режим дуплекса в поз.выкл на (название лотка)”
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Режим 2-сторонней печати недоступен для данного лотка.
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Нажмите [Измен.] для изменения настройки лотка, чтобы разрешить двустороннюю печать, либо нажмите [Сбр.зад.] для сброса задания. Или нажмите [Податчик формы] для печати на одной стороне листа.
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“Введите пароль”
|
Активировано ограничение доступа пользователей.
|
Для получения пароля обратитесь к администратору.
|
“Невозм.соедин.с сервером для диагност.Remote”
|
Принтер не может установить связь со шлюзом дистанционной передачи данных.
|
Проверьте соединение с Remote Server Gate.
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“Независим.пр.тонера”
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Установлен тонер стороннего производителя.
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Используйте тонер, рекомендованный для данного принтера.
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“Загр. бумагу в(название лотка).”
|
В указанном лотке нет бумаги.
|
Измените параметр драйвера принтера, затем повторите печать документа.
Загрузите указанную бумагу в лоток.
|
“Треб.замен.:осн.набор”
|
Выполните замену набора обслуживания.
|
Для получения подробной информации см. Замена прочих расходных материалов.
|
“Треб.замен.:Фотобарабан”
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Выполните замену фотобарабана.
|
Для получения подробной информации см. Замена прочих расходных материалов.
|
“Скоро треб.замен.:осн.набор”
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Скоро нужно будет заменить набор обслуживания.
|
Обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.
|
“Скоро потреб.зам:барабан”
|
В ближайшее время потребуется замена фотобарабана.
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Обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.
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“Установите блок барабана правильно.”
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Возможно, блок барабана установлен некорректно.
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Выключите принтер и повторно установите фотобарабан.
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“Правильно установите набор обслуживания.”
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Возможно, блок термозакрепления установлен некорректно.
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Выключите принтер, затем выполните повторную установку блока термозакрепления.
Если сообщение отображается и после повторной установки блока, обратитесь к представителю сервисной службы.
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“Уст.картридж тонера правильно.”
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Возможно, принт-картридж установлен неправильно.
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Выключите принтер и заново установите принт-картридж.
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“Не удалось заказать ЗИП.”
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Сбой автоматического заказа на поставку.
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Сообщение означает, что принтер попытался заказать запасные части.
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“Бут.отр.тон. почти зап.”
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Принт-картридж необходимо заменить, когда подходит к концу срок годности отработанного тонера.
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Подготовьте новый принт-картридж.
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“Бут.отр.тон. заполн.”
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Контейнер для отходов тонера заполнен.
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Замените принт-картридж. Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.