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Предупреждения

Сообщение

Причина

Способ устранения

"(A1) Удал.застр.бум. из лот.Отк.и зак. перед.кр."

Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из блока подачи бумаги.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(A2) Откройте переднюю крышку и удал.б удал.бум."

Уберите замятую бумагу из обходного лотка. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(B) Откройте переднюю крышку и удал.б ."

Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из внутреннего блока подачи бумаги.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(B) (C) Откр.перед./задн. крыш.и удалите замят.б."

Откройте переднюю крышку и удалите замятую бумагу из внутреннего блока подачи бумаги.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(Y1) Уд. Зам.в лотке2. Откр.и закр. перед.кр."

Откройте лоток 2 и удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(Z1) Откройте заднюю крышку и удал. замят.б."

Откройте заднюю крышку и удалите замятую бумагу из блока двусторонней печати.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"(Z2) От. зад.кр./Л.1 и уд.бум.Отк.и зак. перед.кр."

Откройте лоток 1 и заднюю крышку, затем удалите замятую бумагу. Чтобы сбросить ошибку, откройте переднюю крышку и снова закройте ее.

Для получения подробной информации см. Устранение замятия бумаги.

"Тонер почти закончился."

Принт-картридж почти пуст.

Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.

"Добавьте тонер. Замените картр.тонера"

Закончился тонер. Замените принт-картридж.

Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.

“Не удалось обн.серт.@Remote”

Не удалось обновить сертификат @Remote.

Выключите принтер, затем включите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.

“Невозм.соедин.=>Серв.соед. Пров.польз.прокси/пар.”

Неверное имя прокси-пользователя или пароль.

Проверьте настройки прокси-сервера, затем измените имя пользователя/пароль в случае, если они неверны.

“Изм.(название лотка)на уст.:”

Размер бумаги в лотке не соответствует размеру, указанному в драйвере принтера.

Нажмите [Измен.] для изменения формата и типа бумаги лотка, как показано на экране, затем выполните загрузку соответствующей бумаги в лоток. Или нажмите [Сбр.зад.] для сброса задания или [Податчик формы] для принудительной печати с указанием другого лотка.

"Крышка откр. Пож.закр.указ. крышку ."

Открыта крышка принтера.

Закройте крышку, указанную на панели управления.

“Режим дуплекса в поз.выкл на (название лотка)”

Режим 2-сторонней печати недоступен для данного лотка.

Нажмите [Измен.] для изменения настройки лотка, чтобы разрешить двустороннюю печать, либо нажмите [Сбр.зад.] для сброса задания. Или нажмите [Податчик формы] для печати на одной стороне листа.

“Введите пароль”

Активировано ограничение доступа пользователей.

Для получения пароля обратитесь к администратору.

“Невозм.соедин.с сервером для диагност.Remote”

Принтер не может установить связь со шлюзом дистанционной передачи данных.

Проверьте соединение с Remote Server Gate.

“Независим.пр.тонера”

Установлен тонер стороннего производителя.

Используйте тонер, рекомендованный для данного принтера.

“Загр. бумагу в(название лотка).”

В указанном лотке нет бумаги.

Измените параметр драйвера принтера, затем повторите печать документа.

Загрузите указанную бумагу в лоток.

“Треб.замен.:осн.набор”

Выполните замену набора обслуживания.

Для получения подробной информации см. Замена прочих расходных материалов.

“Треб.замен.:Фотобарабан”

Выполните замену фотобарабана.

Для получения подробной информации см. Замена прочих расходных материалов.

“Скоро треб.замен.:осн.набор”

Скоро нужно будет заменить набор обслуживания.

Обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.

“Скоро потреб.зам:барабан”

В ближайшее время потребуется замена фотобарабана.

Обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.

“Установите блок барабана правильно.”

Возможно, блок барабана установлен некорректно.

Выключите принтер и повторно установите фотобарабан.

“Правильно установите набор обслуживания.”

Возможно, блок термозакрепления установлен некорректно.

Выключите принтер, затем выполните повторную установку блока термозакрепления.

Если сообщение отображается и после повторной установки блока, обратитесь к представителю сервисной службы.

“Уст.картридж тонера правильно.”

Возможно, принт-картридж установлен неправильно.

Выключите принтер и заново установите принт-картридж.

“Не удалось заказать ЗИП.”

Сбой автоматического заказа на поставку.

Сообщение означает, что принтер попытался заказать запасные части.

“Бут.отр.тон. почти зап.”

Принт-картридж необходимо заменить, когда подходит к концу срок годности отработанного тонера.

Подготовьте новый принт-картридж.

“Бут.отр.тон. заполн.”

Контейнер для отходов тонера заполнен.

Замените принт-картридж. Для получения подробной информации см. Замена картриджа печати.
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